حالة الطقس: منخفض جوي بارد يضرب البلاد الخميس

تشير التوقعات إلى وصول منخفض جوي بارد وماطر يوم الخميس يجلب أمطارا قد تكون غزيرة أحيانا في الشمال والوسط، مع أجواء باردة ورياح نشطة، فيما يستمر تأثير الأمطار بشكل متقطع يوم الجمعة مع بقاء الطقس باردا نسبيا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا نهارا وباردة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة نسبيا مع ظهور الغيوم على فترات، بينما تتهيأ الفرصة مع ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، وذلك مع بداية تأثر المنطقة باضطرابات جوية جديدة، حيث تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، غائما بوجه عام وجافا ومغبرا، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق.

ومع ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد وماطر مصحوب بجبهة هوائية باردة ورطبة، ما يؤدي إلى هطول أمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى.

وتمتد الأمطار أحيانا حتى شمال النقب، مع فرص أعلى للهطول في المناطق الشمالية، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

ومع ساعات الليل يزداد الطقس برودة، فيما يستمر تساقط الأمطار على فترات.

الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نهارا خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تميل للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

ومن المتوقع هطول أمطار على فترات، خصوصا خلال ساعات الصباح، فيما يصبح الطقس باردا نسبيا ليلا في مختلف المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة مستقرة، مع أجواء باردة نسبياً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تميل الأجواء إلى الدفء في المناطق السهلية والساحلية.

وتشهد بعض المناطق تساقطا متقطعا للأمطار، بينما يزداد الطقس برودة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، مع استمرار فرص هطول الأمطار على فترات.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم وشتوي بارد نهارا، لا سيما في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يكون باردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وتشهد مناطق عدة هطولات مطرية متقطعة، قد تكون غزيرة أحيانا، بينما تزداد برودة الأجواء ليلا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة من عدة مخاطر متوقعة، أبرزها تأثر مرضى الجهاز التنفسي بارتفاع تركيز الغبار في الأجواء يوم الأربعاء، إضافة إلى خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، إلى جانب نشاط الرياح وارتفاع موج البحر.