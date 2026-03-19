حالة الطقس: بارد وماطر خلال عيد الفطر

تشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة، مع أجواء باردة وماطرة تتخللها رياح نشطة وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة، وسط تحذيرات من مخاطر السيول وتدني الرؤية والانزلاق على الطرق، خاصة في المناطق التي تشهد هطولات غزيرة.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بمنخفض جوي بارد وماطر مصحوب بجبهة هوائية باردة ورطبة، ما يؤدي إلى هطول أمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتمتد الأمطار أحيانا حتى شمال النقب، مع فرص أعلى للهطول في المناطق الشمالية، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

ومع ساعات الليل يزداد الطقس برودة، فيما يستمر تساقط الأمطار على فترات.

الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نهارا خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تميل للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

ومن المتوقع هطول أمطار على فترات، خصوصا خلال ساعات الصباح، فيما يصبح الطقس باردا نسبيا ليلا في مختلف المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة مستقرة، مع أجواء باردة نسبياً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تميل الأجواء إلى الدفء في المناطق السهلية والساحلية.

وتشهد بعض المناطق تساقطا متقطعا للأمطار، بينما يزداد الطقس برودة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، مع استمرار فرص هطول الأمطار على فترات.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا .

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم وشتوي بارد نهارا، لا سيما في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يكون باردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وتشهد مناطق عدة هطولات مطرية متقطعة، قد تكون غزيرة أحيانا، بينما تزداد برودة الأجواء ليلا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة من عدة مخاطر متوقعة، أبرزها تأثر مرضى الجهاز التنفسي بارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، إضافة إلى خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، إلى جانب نشاط الرياح وارتفاع موج البحر.