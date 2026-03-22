حالة الطقس: أجواء شتوية متواصلة وأمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة

يكون الطقس، اليوم الأحد، غائمًا وباردًا نهارًا في الجبال، وباردًا نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية، مع تساقط أمطار على فترات قد تكون غزيرة أحيانًا، فيما يسود ليلًا طقس بارد في مختلف المناطق، لا سيما الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد، ابتداءً من اليوم الأحد، أجواءً غائمة وشتوية باردة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات.

ويطرأ يوم الإثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا نهارًا، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، خاصة في المناطق الشمالية وعلى فترات، بينما يسود طقس بارد خلال الليل.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف جديد على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيًا إلى غائم وبارد نسبيًا إلى بارد نهارًا، مع تكاثر السحب الماطرة وفرصة لهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد، تمتد بشكل أضعف إلى الوسط والجنوب، فيما تستمر الأجواء الباردة ليلًا.

وتشير التوقعات إلى استمرار الطابع الشتوي خلال الأيام المقبلة، مع تقلبات طفيفة على درجات الحرارة، وأمطار متفرقة تتركز في المناطق الشمالية.