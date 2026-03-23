حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الخميس

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية ملحوظة، تبدأ بارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الإثنين، يتبعه انخفاض تدريجي حتى يوم الخميس، مع سيطرة أجواء باردة إلى شتوية وماطرة، خاصة في المناطق الشمالية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وخلال ساعات النهار، يسود جو غائم جزئيا وبارد نسبيا، حيث تغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد مع استمرار الأجواء الغائمة جزئيا.

والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع انتشار كميات كبيرة من السحب الماطرة في السماء.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد وعلى فترات، بينما تكون أقل شدة وانتشارا في مناطق الوسط والجنوب.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع تغطية السماء بكميات كبيرة من السحب الركامية الماطرة.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال البلاد، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد إلى شديد البرودة.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس شتوي بارد وماطر خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بأمطار ورياح نشطة وقوية.

ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة وقد تترافق مع الرعد في بعض الفترات، أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد مع استمرار هطول الأمطار.

أما في يوم الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد، مع فرصة لهطول أمطار على فترات في مختلف المناطق الشمالية والوسطى، خاصة خلال الفترة الصباحية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، مع بقاء الطقس باردا.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح.