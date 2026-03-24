حالة الطقس: منخفض جوي وأمطار غزيرة منتصف الأسبوع

تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يزداد عمقا منتصف الأسبوع، حيث تشتد الأمطار والرياح وتكون الهطولات غزيرة أحيانا. ومع يوم الجمعة، تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي مع ارتفاع طفيف على الحرارة واستمرار فرص الأمطار الخفيفة صباحا.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع انتشار كميات كبيرة من السحب الماطرة في السماء.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد وعلى فترات، بينما تكون أقل شدة وانتشارا في مناطق الوسط والجنوب.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع تغطية السماء بكميات كبيرة من السحب الركامية الماطرة.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال البلاد، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد إلى شديد البرودة.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يسود طقس شتوي بارد وماطر خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بأمطار ورياح نشطة وقوية.

ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة وقد تترافق مع الرعد في بعض الفترات، أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد مع استمرار هطول الأمطار.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

أما في يوم الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد، مع فرصة لهطول أمطار على فترات في مختلف المناطق الشمالية والوسطى، خاصة خلال الفترة الصباحية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، مع بقاء الطقس باردا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين الثلاثاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

كما حذرت خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يومي الأربعاء والخميس من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.