حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الجمعة

تشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة نتيجة منخفض عميق يستمر لعدة أيام، يترافق مع أجواء باردة وأمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة، قبل أن تبدأ الأجواء بالتحسن التدريجي نهاية الأسبوع، وسط تحذيرات من مخاطر السيول وضعف الرؤية واضطرابات البحر.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة.

ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع تغطية السماء بكميات كبيرة من السحب الركامية الماطرة.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال البلاد، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد إلى شديد البرودة.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يسود طقس شتوي بارد وماطر خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بأمطار ورياح نشطة وقوية.

ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة وقد تترافق مع الرعد في بعض الفترات، أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد مع استمرار هطول الأمطار.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

أما في يوم الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد، مع فرصة لهطول أمطار على فترات في مختلف المناطق الشمالية والوسطى، خاصة خلال الفترة الصباحية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، مع بقاء الطقس باردا.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يومي الأربعاء والخميس من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.