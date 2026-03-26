حالة الطقس: منخفض جوي وأمطار حتى الجمعة

تشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة مع تأثير منخفض عميق يجلب أمطارا غزيرة ورياحًا قوية، قبل أن تبدأ الأجواء بالتحسن التدريجي مع نهاية الأسبوع وارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من مخاطر السيول والرياح العاتية واضطراب البحر.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يسود طقس شتوي بارد وماطر خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بأمطار ورياح نشطة وقوية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة وقد تترافق مع الرعد في بعض الفترات، أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد مع استمرار هطول الأمطار.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

أما في يوم الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد، مع فرصة لهطول أمطار على فترات في مختلف المناطق الشمالية والوسطى، خاصة خلال الفترة الصباحية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، مع بقاء الطقس باردا.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

وفي يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الخميس من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.