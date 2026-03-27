تقلبات جوية نهاية الأسبوع: أمطار ورياح نشطة الجمعة وارتفاع ملموس بالحرارة السبت

تقلبات جوية متوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يسود الجمعة طقس بارد نسبيًا مع أمطار متفرقة ورياح نشطة، قبل أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس السبت. ويستمر الطقس المستقر نسبيًا الأحد، مع أجواء غائمة جزئيًا وفرصة لهطول أمطار.

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، وسط أجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا إلى باردة، مع توقعات بهطول أمطار على فترات في مختلف المناطق الشمالية والوسطى، خاصة خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة، فيما يكون البحر مائجًا.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي مع بقاء الطقس باردًا في مختلف المناطق.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس غائم جزئيًا إلى غائم، يكون لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق. وتهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بينما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة صباحًا، وغائمة جزئيًا خلال النهار في مختلف المناطق. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار نتيجة اضطرابات جوية، فيما يصبح الطقس باردًا ليلًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية، مع استمرار فرصة هطول زخات متفرقة من الأمطار.