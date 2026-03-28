حالة الطقس: دافئ نسبيًا مع غيوم متوسطة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس مشمسًا وأكثر دفئًا خلال ساعات النهار، وتظهر تدريجيًا سحب متوسطة وعالية، وباردًا خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتندفع نحو المنطقة تيارات هوائية رطبة عبر البحر المتوسط، وخلال ساعات الصباح تغطي السماء سحب منخفضة وتسقط زخات من الأمطار في شمال البلاد، تنتشر سريعًا لبقية المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا وتتوقف الهطولات في أغلب المناطق، وتنشط الرياح.

الاثنين: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا بوجهٍ عام، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتستقر الأجواء، ويكون الطقس مشمسًا ولطيفًا خلال ساعات النهار، وتظهر سحب متفرقة، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا بوجهٍ عام.

الأربعاء: تتأثر البلاد بجوي خماسيني، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحوالي 5 درجات، ويكون الطقس غائمًا ودافئًا ومغبرًا خلال ساعات النهار مع هبات قوية من الرياح الشرقية، وخلال ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية.