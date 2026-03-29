حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

تشير التوقعات إلى تقلبات جوية تمتد حتى نهاية الأسبوع، تبدأ بأجواء دافئة نسبيا يعقبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار متفرقة، خاصة في الشمال، قبل أن يستقر الطقس تدريجيا من منتصف الأسبوع مع أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا،

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، مع أجواء دافئة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

ومع دخول ساعات المساء والليل، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية.

كما يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، مع احتمال تساقط زخات من المطر خلال الليل.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الإثنين، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، لتسود أجواء باردة في معظم المناطق.

وتبقى الفرصة ضعيفة إلى متوسطة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، خاصة في مناطق شمال البلاد، على أن تكون أقل حدة وامتدادا في الوسط والجنوب.

كما تغطي السماء كميات كبيرة من السحب، ما يعزز الإحساس بالبرودة خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد في مختلف المناطق، مع استمرار الأجواء الغائمة واحتمال هطول زخات خفيفة على فترات.

وتشير التوقعات إلى أن الحرارة ستبقى بحدود 20 نهارا و13 ليلا في منطقة الساحل، مع فرصة أمطار صباحية متفرقة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، مع أجواء لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وخلال ساعات الصباح، يسود طقس غائم جزئيا ومائل إلى البرودة، ثم يتحول نهارا إلى معتدل نسبيا، خاصة على طول الساحل وفي المناطق السهلية والساحلية، مع بقاء فرصة لزخات محلية متفرقة من المطر في بعض المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فتعود الأجواء إلى البرودة بشكل واضح، لا سيما في المناطق المرتفعة والمكشوفة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يتوقع أن يكون الطقس مستقرا نسبيا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود الأجواء المائلة إلى البرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق.

وخلال النهار، يصبح الطقس دافئا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، فيما تبقى الأجواء أقل دفئا في المناطق الجبلية. كما تتهيأ الفرصة خلال المساء والليل لهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق.

أما ليلا، فيسود طقس بارد في المناطق الجبلية وبارد نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الخميس، يتوقع أن يكون الطقس مستقرا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع أجواء مائلة إلى البرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق.

وخلال النهار، يسود طقس معتدل وغائم جزئيا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، بينما تكون الأجواء أقل دفئا في المناطق الجبلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.