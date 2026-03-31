حالة الطقس: أمطار خفيفة وتحسن تدريجي بالأجواء

تتحسن الأجواء تدريجيا خلال الثلاثاء مع ارتفاع طفيف في الحرارة واستقرار نسبي، قبل أن تميل الأجواء للاستقرار أكثر يومي الأربعاء والخميس مع طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، مع احتمالات ضعيفة لزخات محلية متفرقة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، مع أجواء لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وخلال ساعات الصباح، يسود طقس غائم جزئيا ومائل إلى البرودة، ثم يتحول نهارا إلى معتدل نسبيا، خاصة على طول الساحل وفي المناطق السهلية والساحلية، مع بقاء فرصة لزخات محلية متفرقة من المطر في بعض المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فتعود الأجواء إلى البرودة بشكل واضح، لا سيما في المناطق المرتفعة والمكشوفة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يتوقع أن يكون الطقس مستقرا نسبيا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود الأجواء المائلة إلى البرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق.

وخلال النهار، يصبح الطقس دافئا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، فيما تبقى الأجواء أقل دفئا في المناطق الجبلية. كما تتهيأ الفرصة خلال المساء والليل لهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق.

أما ليلا، فيسود طقس بارد في المناطق الجبلية وبارد نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يتوقع أن يكون الطقس مستقرا، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع أجواء مائلة إلى البرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق.

وخلال النهار، يسود طقس معتدل وغائم جزئيا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، بينما تكون الأجواء أقل دفئا في المناطق الجبلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار مع أجواء مشمسة في مختلف المناطق.

وتميل الأجواء إلى الدفء الواضح في المناطق الجبلية، بينما تكون أكثر دفئا في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا خلال ساعات النهار.

وتسود أجواء دافئة بشكل عام، بما في ذلك المناطق الجبلية، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال بطابع شبه صيفي في المناطق الغورية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجبلية.