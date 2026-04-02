حالة الطقس: أجواء غير مستقرة الخميس واستقرار تدريجي حتى السبت

تتأثر البلاد بحالة جوية متقلبة خلال الأيام المقبلة، تبدأ بأجواء غير مستقرة محمّلة بالغبار وأمطار متفرقة، قبل أن تميل تدريجيًا نحو الاستقرار مع انخفاض في درجات الحرارة وطقس أكثر صفاءً مع نهاية الأسبوع.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، اليوم الخميس، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا ومغبرا أحيانا، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، مع أجواء مائلة إلى البرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق.

وخلال النهار، يسود طقس معتدل وغائم جزئيا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، بينما تكون الأجواء أقل دفئا في المناطق الجبلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، رغم ذلك، تميل الأجواء إلى الدفء الواضح في المناطق الجبلية، بينما تكون أكثر دفئا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق.

وتسود أجواء دافئة بشكل عام، بما في ذلك المناطق الجبلية، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال بطابع شبه صيفي في المناطق الغورية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية خلال تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي يوم الخميس مرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار في الجو، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر.