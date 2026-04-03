أجواء مستقرة مع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وفرص أمطار مطلع الأسبوع

تشهد البلاد طقساً مستقراً يميل للاعتدال خلال الأيام المقبلة مع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، وفرص ضعيفة لأمطار متفرقة. وتبقى الأجواء دافئة نهاراً وباردة ليلاً، مع احتمال زخات ليلية مطلع الأسبوع خاصة في المناطق الشمالية.

يُتوقع أن يسود، اليوم الجمعة، طقس غائم جزئياً إلى صافٍ، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة خلال ساعات الصباح، بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة، ورغم ذلك تبقى الأجواء دافئة نسبياً في المناطق الجبلية وأكثر دفئاً في السهول والسواحل، مع رياح شمالية غربية معتدلة وبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تتجه الأجواء نحو الاستقرار مع طقس صافٍ عموماً وانخفاض إضافي على درجات الحرارة، حيث يصبح الجو بارداً نسبياً في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق، فيما تسود أجواء دافئة عامة تميل إلى الاعتدال بطابع شبه صيفي في الأغوار، مقابل برودة ملحوظة ليلاً خاصة في المرتفعات، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً.

أما يوم الأحد، فلا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء مستقرة ومشمسة في مختلف المناطق، مع طقس معتدل عموماً وأقل دفئاً في الجبال، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلاً في المرتفعات وتكون باردة نسبياً في السهول والمناطق الساحلية.

ويوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مشمساً وبارداً نسبياً إلى بارد خلال ساعات الصباح، ثم يصبح معتدلاً نسبياً نهاراً، مع فرصة لزخات أمطار متفرقة في مناطق من شمال البلاد خلال ساعات الليل، في حين تعود الأجواء لتصبح باردة.