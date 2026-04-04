حالة الطقس: مشمسة إلى غائمة جزئيًا

تبقى الأجواء بين غائمة إلى غائمة جزئيًا مع احتمال زخات خفيفة من الأمطار في مناطق شمالي البلاد وتبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية.

يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا، والطقس باردًا خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة التي تبقى قريبة من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا خلال ساعات النهار مع سقوط زخات من المطر في شمال البلاد، وتنشط الرياح خلال ساعات الليل.

الاثنين: يطرأ ارتفاع قليل على درجات، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا ويحتمل سقوط أمطار متفرقة في شمال البلاد، وتنشط الرياح على فترات.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وتسقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء باردة وغير مستقرة، وتسقط، خاصة حول ساعات الصباح والظهيرة، زخات من الأمطار يصحبها حدوث الرعد أحيانًا في مناطق متفرقة من البلاد، ويكون الطقس باردًا ليلاً.