حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الخميس وانخفاض تدريجي على الحرارة

تشير التوقعات إلى أجواء متقلبة خلال الأيام القادمة، تبدأ بطقس غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وأجواء مغبرة أحيانا، يتخللها فرص محدودة لأمطار خفيفة شمالا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا يميل إلى الصحو، مع أجواء مغبرة أحيانا، فيما تبقى فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة فوق بعض المناطق الشمالية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يسود طقس بارد نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيف في بقية المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فيزداد الإحساس بالبرودة، حيث يكون الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من زيادة تركيز الغبار في الجو، وما يرافقه من تدني مدى الرؤية الأفقية.

يتوقع أن يكون الطقس يوم الإثنين غائما جزئيا إلى صاف، مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ليبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق.

وخلال ساعات الصباح، يسود طقس مشمس وبارد نسبيا إلى بارد، ثم تميل الأجواء نهارا إلى الاعتدال النسبي.

ومع حلول المساء والليل، تتكاثر الغيوم تدريجيا، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من شمال البلاد، بينما يصبح الطقس باردا.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس معتدل نسبيا ودافئ بشكل نسبي، مع ظهور كميات من الغيوم، ويكون الطقس لطيفا خاصة في فترة الظهيرة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث يصبح الطقس باردا نسبيا مساء، وباردا خلال الليل.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع أن يطرأ يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا في معظم المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، نتيجة استمرار تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية، خاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة.

أما خلال المساء، فيسود طقس بارد نسبيا، يزداد برودة خلال الليل ليصبح باردا في مختلف المناطق.

يُتوقع أن يطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نسبيا يميل إلى الدفء في مختلف المناطق.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو لطيفا ودافئا، خاصة في فترة الظهيرة، ويظهر ذلك بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية والغورية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال أكثر في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فينخفض مستوى الحرارة مجددا، ليصبح الطقس باردا في مختلف المناطق.