حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة بين أجواء معتدلة نسبيا وانخفاضات متتالية في درجات الحرارة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة خاصة في الشمال والوسط.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ليبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق.

وخلال ساعات الصباح، يسود طقس مشمس وبارد نسبيا إلى بارد، ثم تميل الأجواء نهارا إلى الاعتدال النسبي.

ومع حلول المساء والليل، تتكاثر الغيوم تدريجيا، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من شمال البلاد، بينما يصبح الطقس باردا.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس معتدل نسبيا ودافئ بشكل نسبي، مع ظهور كميات من الغيوم، ويكون الطقس لطيفا خاصة في فترة الظهيرة في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث يصبح الطقس باردا نسبيا مساء، وباردا خلال الليل.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع أن يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجويـ اليوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا في معظم المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، نتيجة استمرار تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية، خاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة.

أما خلال المساء، فيسود طقس بارد نسبيا، يزداد برودة خلال الليل ليصبح باردا في مختلف المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يتوقع أن يطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نسبيا يميل إلى الدفء في مختلف المناطق.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو لطيفا ودافئا، خاصة في فترة الظهيرة، ويظهر ذلك بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية والغورية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال أكثر في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فينخفض مستوى الحرارة مجددا، ليصبح الطقس باردا في مختلف المناطق.