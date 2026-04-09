حالة الطقس: أجواء معتدلة في نهاية الأسبوع

تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع طقس معتدل يميل للدفء نهارا، خاصة في المناطق السهلية والساحلية، يقابله انخفاض ملحوظ ليلا وأجواء باردة نسبيا.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل نسبيا يميل إلى الدفء في مختلف المناطق، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو لطيفا ودافئا، خاصة في فترة الظهيرة، ويظهر ذلك بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية والغورية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال أكثر في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فينخفض مستوى الحرارة مجددا، ليصبح الطقس باردا في مختلف المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، حيث يسود طقس معتدل نسبيًا يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، ويكون لطيفا في فترة الظهيرة.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وخلال المساء، فتتحول الأجواء إلى باردة نسبيا، وتزداد برودة خلال ساعات الليل.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مشمس إلى غائم جزئي.

ويكون الطقس دافئا ومعتدلا نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، بينما يكون دافئا بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة في مختلف المناطق، وتكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.