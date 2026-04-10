ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء مستقرة حتى الأحد

تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع أجواء مستقرة ومعتدلة نهارًا تميل إلى البرودة ليلًا، فيما تبقى القيم دون معدلاتها السنوية العامة، وسط فرص محدودة لهطول زخات محلية خفيفة.

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، أجواءً غائمة جزئيًا مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، رغم بقائها دون معدلاتها السنوية العامة، وفق ما أفادت به دائرة الأرصاد الجوية.

ويسود طقس معتدل يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، ولطيف عند الظهيرة، مع بقاء فرصة لهطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق.

ومع ساعات المساء، تميل الأجواء إلى البرودة، لتصبح أكثر برودة خلال الليل، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسًا إلى غائم جزئيًا، ودافئًا نسبيًا في المناطق الجبلية، وأكثر دفئًا في السهول والمناطق الساحلية.

وخلال الليل، تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة، خاصة في المناطق المرتفعة، مع رياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وبحر متوسط الموج إلى مائج.

أما يوم الأحد، فلا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، مع أجواء مستقرة تميل إلى البرودة صباحًا، وتكون معتدلة نهارًا في معظم المناطق، لا سيما السهلية والساحلية والأغوار، في حين تعود الأجواء الباردة ليلًا، وتكون أشد في المناطق الجبلية.