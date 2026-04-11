حالة الطقس: مشمس إلى غائم جزئيًا واحتمال زخات متفرقة

تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية والطقس ما بين غائم جزئيًا إلى مشمس، حتى الاثنين، حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية العامة.

تنخفض درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقائها دون معدلاتها، وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا خلال ساعات النهار، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في بعض المناطق، ويسود طقس بارد أثناء ساعات الصباح، المساء والليل.

الأحد: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة مع استمرارها دون معدلاتها السنوية العامة، وبقاء الطقس غائمًا جزئيًا إلى مشمس، وباردًا نسبيًا، خاصة فوق الجبال خلال ساعات النهار، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل.

الاثنين: يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس مشمسًا ولطيفًا خلال ساعات النهار وباردًا أثناء ساعات الصباح، المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع ملحوظ آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بشكل لافت، ويكون الطقس حارًا نسبيًا ومشمسًا مع ظهور السحب العالية، وتهب رياح جنوبية شرقية نشطة وتنخفض نسب الرطوبة.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يُذكر على الحالة الجوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا وجافًا، وتنشط الرياح، وتُغطي السماء سحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون ساعات الليل مائلة للدفئ في المناطق المنخفضة ومائلة للبرودة فوق الجبال.