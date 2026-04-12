حالة الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

تشير التوقعات إلى استقرار نسبي في الأجواء خلال بداية الفترة، مع طقس معتدل وغائم جزئياً واحتمال ضعيف لهطولات خفيفة، يعقبه ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الإثنين مع أجواء صافية ولطيفة نهارا وباردة ليلا.

يتوقع الراصد الجوي أن يسود، اليوم الأحد، طقس غائم جزئيا، دون حدوث تغير ملحوظ على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق.

وخلال ساعات الصباح، يكون الجو مستقرا ومائلا للبرودة في مختلف المناطق، ثم يميل للاعتدال نهاراً في المناطق السهلية والساحلية والأغوار وكذلك في الجبال.

أما ليلا، فيصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الإثنين، فيكون الطقس صافيا بوجه عام، مع ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في مختلف المناطق، سواء السهلية أو الساحلية أو الجبلية، مع سطوع الشمس خلال معظم ساعات النهار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة من جديد، لتصبح الأجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في باقي المناطق، مع أجواء جافة ومغبرة.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس معتدل بشكل عام، يميل إلى الحرارة في المناطق الغورية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتسود أجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.