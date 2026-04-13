حالة الطقس: أجواء حارة حتى الخميس

تشير التوقعات إلى تقلبات واضحة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، تبدأ بأجواء مستقرة ومعتدلة نسبياً مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، ثم تتعمق الكتلة الحارة منتصف الأسبوع لتسود أجواء صيفية حارة وجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام، مع ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في مختلف المناطق، سواء السهلية أو الساحلية أو الجبلية، مع سطوع الشمس خلال معظم ساعات النهار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة من جديد، لتصبح الأجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في باقي المناطق، مع أجواء جافة ومغبرة.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس معتدل بشكل عام، يميل إلى الحرارة في المناطق الغورية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتسود أجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي ثماني درجات مئوية.

ويكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، مع أجواء جافة ومغبرة. كما تسود أجواء صيفية حارة نسبيا، وخماسينية أحيانا، وسط تواجد بعض السحب المتفرقة خلال فترات مختلفة من اليوم.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار، حيث تتجاوز المعدلات السنوية بحوالي عشر درجات مئوية.

كما تبقى الأجواء خلال ساعات الليل دافئة إلى حارة نسبيا، مع استمرار تأثير الكتلة الحارة على مختلف المناطق.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا وصيفية خلال ساعات النهار.

ومع ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، لتصبح الأجواء باردة ليلا، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة خلال ساعات النهار، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

أما ليلا، فتسود أجواء باردة بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية المرتفعة.