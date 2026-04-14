حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

مع يوم الثلاثاء، يزداد تأثير الكتلة الدافئة، لتسود أجواء حارة وجافة ومغبرة في معظم المناطق، مع بقاء البرودة النسبية حاضرة خلال ساعات الليل، خاصة في المرتفعات.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ليصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في باقي المناطق، مع أجواء جافة ومغبرة.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس معتدل بشكل عام، يميل إلى الحرارة في المناطق الغورية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتسود أجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي ثماني درجات مئوية.

ويكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، مع أجواء جافة ومغبرة. كما تسود أجواء صيفية حارة نسبيا، وخماسينية أحيانا، وسط تواجد بعض السحب المتفرقة خلال فترات مختلفة من اليوم.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار، حيث تتجاوز المعدلات السنوية بحوالي عشر درجات مئوية.

كما تبقى الأجواء خلال ساعات الليل دافئة إلى حارة نسبيا، مع استمرار تأثير الكتلة الحارة على مختلف المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال يومي الأربعاء والخميس من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة زمنية طويلة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا وصيفية خلال ساعات النهار.

ومع ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، لتصبح الأجواء باردة ليلا، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة خلال ساعات النهار، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

أما ليلا، فتسود أجواء باردة بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية المرتفعة.