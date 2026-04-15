حالة الطقس: أجواء خماسينية حارة حتى الخميس

تشير التوقعات الجوية إلى موجة حارة تضرب المنطقة خلال اليومين المقبلين، مع ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وأجواء جافة ومغبرة، قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي نهاية الأسبوع.

يتوقع الراصد الجوي أن تسود، اليوم الأربعاء، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي ثماني درجات مئوية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، مع أجواء جافة ومغبرة. كما تسود أجواء صيفية حارة نسبيا، وخماسينية أحيانا، وسط تواجد بعض السحب المتفرقة خلال فترات مختلفة من اليوم.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار، حيث تتجاوز المعدلات السنوية بحوالي 10 درجات مئوية.

كما تبقى الأجواء خلال ساعات الليل دافئة إلى حارة نسبيا، مع استمرار تأثير الكتلة الحارة على مختلف المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال يوم الخميس من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة زمنية طويلة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا وصيفية خلال ساعات النهار، وبقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو 8 درجات مئوية.

ومع ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، لتصبح الأجواء باردة ليلا، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة.

وتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة خلال ساعات النهار، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

أما ليلا، فتسود أجواء باردة بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية المرتفعة.