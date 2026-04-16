حالة الطقس: انخفاض تدريجي على الحرارة نهاية الأسبوع

من المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاعتدال مع فرص لهطول أمطار متفرقة، خاصة مع دخول كتل هوائية ألطف وانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح ليلا.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار، حيث تتجاوز المعدلات السنوية بحوالي 10 درجات مئوية.

كما تبقى الأجواء خلال ساعات الليل دافئة إلى حارة نسبيا، مع استمرار تأثير الكتلة الحارة على مختلف المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال يوم الخميس من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة زمنية طويلة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا وصيفية خلال ساعات النهار، وبقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو 8 درجات مئوية.

ومع ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، لتصبح الأجواء باردة ليلا، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة.

وتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة خلال ساعات النهار، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

أما ليلا، فتسود أجواء باردة بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية المرتفعة.

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.