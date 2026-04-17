انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وأجواء متقلبة بين الجمعة والسبت

يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا خلال النهار، قبل أن تتحول إلى باردة ليلًا مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار.

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا وصيفية خلال ساعات النهار، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو 8 درجات مئوية.

ومع حلول ساعات المساء، يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، لتتحول الأجواء إلى باردة ليلًا، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة. كما يطرأ تغير على اتجاه الرياح لتصبح جنوبية غربية بعد أن كانت جنوبية شرقية، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيستمر الانخفاض على درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء غائمة جزئيًا ومعتدلة خلال ساعات النهار، مع احتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل، تزداد برودة الطقس بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية المرتفعة. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين المتوسط والمائج.