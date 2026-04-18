حالة الطقس: غائم جزئيًا واحتمال أمطار خفيفة

يبقى الطقس غائمًا جزئيًا إلى مشمس مع بقاء احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة في بعض مناطق البلاد حتى الثلاثاء حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، مصحوبًا أحيانًا برياح خلال ساعات النهار، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس غائمًا جزئيًا ويتحول إلى بارد خاصة فوق الجبال.

الأحد: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتنشط الرياح على فترات، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية.

الاثنين: توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا فوق الجبال دافئًا في بقية المناطق خلال ساعات النهار مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتنشط الرياح على فترات، وباردًا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس صافيًا إلى غائم جزئيًا ومائلاً للبرودة فوق الجبال دافئًا في المناطق المنخفضة نهارًا، وباردًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس مشمسًا ودافئًا بوجهٍ عام خلال ساعات النهار، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل.