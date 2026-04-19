حالة الطقس: أجواء مغبرة مع أمطار خفيفة الأحد والإثنين

تشهد البلاد بداية أسبوع متقلبة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا ومغبرة مع انخفاض في درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة، قبل أن يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا اعتبارا من الثلاثاء.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا ومغبرا، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة.

وتبقى الفرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس معتدل نسبيا، يتراوح بين مشمس وغائم جزئيًا، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلا وخلال ساعات الفجر.

أما في المناطق السهلية والساحلية، فيسود طقس دافئ إلى معتدل، مع أجواء مريحة نسبيًا مقارنة ببقية المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وفي يوم الإثنين، يكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس معتدل في بقية المناطق.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتعود وتسجل مستويات قريبة من المعدل السنوي العام، في ظل أجواء تتسم بالاعتدال الواضح خلال ساعات النهار.

وخلال النهار، يسود طقس شديد الاعتدال ومريح في مختلف المناطق، مع أجواء مستقرة ومناسبة للأنشطة الخارجية.

أما خلال ساعات الليل، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية، خاصة في المناطق الجبلية، حيث ينصح بارتداء ملابس دافئة نسبيا.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الاعتدال خلال ساعات النهار في معظم المناطق، بينما تميل إلى الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال النهار، تكون الأجواء مستقرة ومائلة للدفء، مع طقس مريح في أغلب المناطق، يقابله ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الأغوار.

أما ليلا، فتسود أجواء باردة نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية، في حين تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية، حيث يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

في يوم الخميس، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها من جديد، لتسود أجواء شديدة الاعتدال خلال ساعات النهار، مع بقاء القيم الحرارية حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وفي المناطق الغورية، يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 33 درجة مئوية، مع أجواء أكثر دفئا مقارنة ببقية المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية وقد تصبح باردة في بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.