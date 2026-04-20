حالة الطقس: اعتدال تدريجي بدءا من الثلاثاء

مع تقدم الأيام، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بشكل تدريجي، لتصبح الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا خاصة في المناطق الغورية، في حين تبقى الليالي باردة نسبيا إلى باردة، لا سيما في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما جزئيا، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس معتدل في بقية المناطق.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتعود وتسجل مستويات قريبة من المعدل السنوي العام، في ظل أجواء ربيعية تتسم بالاعتدال الواضح خلال ساعات النهار.

وخلال النهار، يسود طقس شديد الاعتدال ومريح في مختلف المناطق، مع أجواء مستقرة ومناسبة للأنشطة الخارجية.

أما خلال ساعات الليل، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية، خاصة في المناطق الجبلية، حيث ينصح بارتداء ملابس دافئة نسبيا.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الاعتدال خلال ساعات النهار في معظم المناطق، بينما تميل إلى الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال النهار، تكون الأجواء مستقرة ومائلة للدفء، مع طقس مريح في أغلب المناطق، يقابله ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الأغوار.

أما ليلا، فتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، في حين تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية، حيث يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها من جديد، لتسود أجواء شديدة الاعتدال خلال ساعات النهار، مع بقاء القيم الحرارية حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وفي المناطق الغورية، يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 33 درجة مئوية، مع أجواء أكثر دفئا مقارنة ببقية المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية وقد تصبح باردة في بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.