حالة الطقس: ارتفاع تدريجي على الحرارة وأجواء ربيعية حتى الخميس

تشير التوقعات الجوية إلى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع أجواء ربيعية مستقرة ومعتدلة نهارا في معظم المناطق، تميل للدفء خاصة في الأغوار.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتعود درجات الحرارة وتسجل مستويات قريبة من المعدل السنوي العام، في ظل أجواء ربيعية تتسم بالاعتدال الواضح خلال ساعات النهار.

وخلال النهار، يسود طقس شديد الاعتدال ومريح في مختلف المناطق، مع أجواء مستقرة ومناسبة للأنشطة الخارجية.

أما خلال ساعات الليل، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية، خاصة في المناطق الجبلية، حيث ينصح بارتداء ملابس دافئة نسبيا.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الاعتدال خلال ساعات النهار في معظم المناطق، بينما تميل إلى الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال النهار، تكون الأجواء ربيعية مستقرة ومائلة للدفء، مع طقس مريح في أغلب المناطق، يقابله ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الأغوار.

أما ليلا، فتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، في حين تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية، حيث يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها من جديد، لتسود أجواء ربيعية شديدة الاعتدال خلال ساعات النهار، مع بقاء القيم الحرارية حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وفي المناطق الغورية، يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 33 درجة مئوية، مع أجواء أكثر دفئا مقارنة ببقية المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية وقد تصبح باردة في بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يكون مائلا للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في مختلف المناطق، بما فيها الجبال والسهول والسواحل.