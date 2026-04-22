حالة الطقس: أجواء مستقرة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة

تشير التوقعات إلى أجواء مستقرة تميل للاعتدال والدفء خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يبلغ ذروته نهاية الأسبوع، خاصة في المناطق الغورية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتسود أجواء شديدة الاعتدال خلال ساعات النهار في معظم المناطق، بينما تميل إلى الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال النهار، تكون الأجواء ربيعية مستقرة ومائلة للدفء، مع طقس مريح في أغلب المناطق، يقابله ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الأغوار.

أما ليلا، فتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، في حين تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية، حيث يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها من جديد، لتسود أجواء ربيعية شديدة الاعتدال خلال ساعات النهار، مع بقاء القيم الحرارية حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وفي المناطق الغورية، يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 33 درجة مئوية، مع أجواء أكثر دفئا مقارنة ببقية المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية وقد تصبح باردة في بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يكون مائلا للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في مختلف المناطق، بما فيها الجبال والسهول والسواحل.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل يميل إلى الأجواء الصيفية خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، في حين يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيتحول الجو إلى منعش ويميل للبرودة النسبية في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية أو الساحلية.

ويوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، وتسود أجواء دافئة بشكل عام حتى في المناطق الجبلية، فيما تميل الأجواء في المناطق الغورية إلى الاعتدال بطابع شبه صيفي.

أما خلال الليل، فيسود طقس بارد بشكل ملحوظ، خاصة في المرتفعات الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.