ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى السبت وانخفاض طفيف الأحد مع تحذير من الضباب

تشهد البلاد ارتفاعاً طفيفاً ومتدرجاً في درجات الحرارة من الجمعة حتى السبت، قبل أن تنخفض بشكل محدود يوم الأحد، وسط أجواء معتدلة تميل للدفء نهاراً وبرودة ملحوظة ليلاً، فيما حذرت الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب صباحاً.

يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، بينما يكون مائلاً للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً في مختلف المناطق، بما فيها الجبال والسهول والسواحل، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيشهد ارتفاعاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة، إذ يسود طقس معتدل يميل إلى الأجواء الصيفية نهاراً في المناطق الجبلية، فيما يكون حاراً نسبياً إلى حار في المناطق السهلية والساحلية. وخلال الليل، يصبح الجو منعشاً ويميل إلى البرودة النسبية في مختلف المناطق، مع رياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئياً خلال النهار، وتسود أجواء دافئة بشكل عام، بما في ذلك المناطق الجبلية، فيما تميل الأجواء في المناطق الغورية إلى الاعتدال بطابع شبه صيفي.

وخلال الليل، يكون الطقس بارداً بشكل ملحوظ، خاصة في المرتفعات الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في بعض المناطق، لا سيما خلال ساعات الصباح الباكر.