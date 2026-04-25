حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة نهارًا ومنعشة ليلًا

تشهد البلاد، اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا إضافيًا على درجات الحرارة، مع أجواء معتدلة تميل إلى الطابع الصيفي في المناطق الجبلية والمرتفعات خلال ساعات النهار، فيما تسود أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبيًا في مختلف المناطق، بما يشمل الجبال والسواحل والسهول.

ويُتوقع يوم الأحد أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا، ودافئة عمومًا حتى في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء معتدلة وشبه صيفية في الأغوار. أما ليلًا، فتسود أجواء باردة خصوصًا في المناطق الجبلية.

أما يوم الإثنين، فتشير التوقعات إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا نهارًا، إضافة إلى فرصة لهطول زخات مطر محلية في بعض المناطق. وتزداد برودة الطقس ليلًا، خاصة في المرتفعات الجبلية العالية.

ويعود الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، حيث تسود أجواء معتدلة نهارًا، بينما تبقى المناطق الغورية أكثر حرارة. وخلال الليل، يكون الطقس باردًا نسبيًا في السهول والسواحل، وباردًا في المناطق الجبلية.