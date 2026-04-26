حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الخميس

تشير التوقعات الجوية إلى طقس متقلب يبدأ، الأحد، بأجواء مغبرة وحارة نسبيا، يعقبها انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الإثنين مع أجواء أكثر اعتدالا.

يتوقع الراصد الجوي أن يسود، اليوم الأحد، طقس صاف إلى غائم جزئي، ومغبر، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة في بقية المناطق، تميل إلى الطابع شبه الصيفي في الأغوار.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ومع ساعات المساء والليل، ترتفع نسبة الرطوبة، وتنشط سرعة الرياح لتتحول إلى جنوبية غربية مثيرة للغبار.

وتبقى الفرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، في حين يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين مرضى الجهاز التنفسي من خطر تركيز الغبار في الجو.

أما يوم الإثنين، فيكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتبقى الفرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية العالية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، فيكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا، مع ارتفاع على درجات الحرارة. وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، وتميل إلى الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، فيما تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، فيكون الطقس معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة. وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، مع طقس حار في المناطق الغورية ومناطق البحر الميت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون باردة في المناطق الجبلية.

أما يوم الخميس، فيكون الطقس معتدلا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة حاجز 32 درجة مئوية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية، لتصبح باردة خاصة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الجمعة، فيكون الطقس معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة مائلة للطابع الصيفي نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا إلى باردا نسبيا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.

ويوم السبت، فيكون الطقس حارا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، بما في ذلك في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.