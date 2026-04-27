حالة الطقس: انخفاض ملموس وأجواء معتدلة

من الثلاثاء فصاعدا، تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا، لتسود أجواء معتدلة إلى دافئة، مع طقس أكثر حرارة في الأغوار.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما جزئيا ومعتدلا، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتبقى الفرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة بشكل لافت، خاصة في المناطق الجبلية العالية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين مرضى الجهاز التنفسي من خطر تركيز الغبار في الجو.

وفي يوم الثلاثاء، فيكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا، مع ارتفاع على درجات الحرارة. وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، وتميل إلى الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، فيما تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، فيكون الطقس معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة. وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، مع طقس حار في المناطق الغورية ومناطق البحر الميت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون باردة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الطقس معتدلا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة حاجز 32 درجة مئوية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية، لتصبح باردة خاصة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الجمعة، فيكون الطقس معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة مائلة للطابع الصيفي نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا إلى باردا نسبيا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.

ويوم السبت، فيكون الطقس حارا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، بما في ذلك في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.