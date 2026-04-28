حالة الطقس: أجواء مستقرة ومعتدلة

يستمر الارتفاع خلال النصف الثاني من الأسبوع، حيث تقترب الحرارة من معدلاتها السنوية ثم تتجاوزها، لتبلغ ذروتها يوم السبت بأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق، بينما تبقى الليالي مائلة للبرودة إلى منعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ومعتدلا، مع ارتفاع على درجات الحرارة. وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، وتميل إلى الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، فيما تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، فيكون الطقس معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة. وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، مع طقس حار في المناطق الغورية ومناطق البحر الميت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون باردة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الطقس معتدلا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة حاجز 32 درجة مئوية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية، لتصبح باردة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، فيكون الطقس معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة مائلة للطابع الصيفي نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا إلى باردا نسبيا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.

ويوم السبت، فيكون الطقس حارا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، بما في ذلك في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.