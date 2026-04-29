حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا ومنعشة ليلا

تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع أجواء معتدلة تميل للدفء نهارا وتصبح أكثر حرارة مع نهاية الأسبوع، خاصة في المناطق الغورية والساحلية. في المقابل، تبقى الليالي مائلة للبرودة إلى منعشة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، مع طقس حار في المناطق الغورية ومناطق البحر الميت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون باردة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الطقس معتدلا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة حاجز 32 درجة مئوية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية، لتصبح باردة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، فيكون الطقس معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة مائلة للطابع الصيفي نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا إلى باردا نسبيا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، فيكون الطقس حارا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، بما في ذلك في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.