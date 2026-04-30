حالة الطقس: ارتفاع تدريجي حتى السبت ثم انخفاض الأحد

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تقلبات طفيفة على درجات الحرارة، مع أجواء معتدلة تميل للدفء نهارا، وتزداد حرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة. ويستمر الارتفاع التدريجي حتى يبلغ ذروته السبت بأجواء صيفية حارة، قبل أن تنخفض الحرارة مجددا الأحد.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، معتدلا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة حاجز 32 درجة مئوية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية، لتصبح باردة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، فيكون الطقس معتدلا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة مائلة للطابع الصيفي نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون حارة نسبيا إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا إلى باردا نسبيا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.

ويوم السبت، فيكون الطقس حارا، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، بما في ذلك في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، سواء الجبلية أو السهلية والساحلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، حيث تسود أجواء دافئة بشكل عام، بما في ذلك المناطق الجبلية، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال والطابع شبه الصيفي في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتسود أجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية.