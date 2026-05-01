أجواء تميل للصيف: تصاعد في الحرارة حتى السبت وانفراجة نسبية الأحد

تتجه درجات الحرارة إلى ارتفاع تدريجي خلال اليومين المقبلين، مع أجواء معتدلة تميل للصيف اليوم الجمعة، تليها موجة أكثر حرارة يوم السبت تشمل معظم المناطق. ويطرأ، يوم الأحد، انخفاض طفيف يعيد الأجواء إلى طابع دافئ ومعتدل نسبياً.

يشهد الطقس، اليوم الجمعة، أجواءً معتدلة مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء مائلة إلى الطابع الصيفي في المناطق الجبلية والمرتفعة، مقابل طقس حار نسبياً إلى حار في السهول والمناطق الساحلية. أما ليلاً، فيكون الجو منعشاً إلى بارداً نسبياً في مختلف المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة يوم السبت، ليصبح الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في معظم المناطق، بما فيها الجبلية، مع اشتداد ملموس للحرارة في السهول والسواحل. وخلال الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش في مختلف المناطق. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فتسجل درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، مع طقس مشمس إلى غائم جزئياً نهاراً، وأجواء دافئة بشكل عام، بما في ذلك المناطق الجبلية، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال بطابع شبه صيفي في مناطق الأغوار. وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليسود طقس بارد، خاصة في المناطق الجبلية.