حالة الطقس: أجواء حارة وانخفاض تدريجي على الحرارة بدءًا من غد لأحد

تشهد البلاد، اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا إضافيًا على درجات الحرارة، وسط أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا، بما في ذلك في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشًا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

أما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا، مع طقس دافئ عمومًا حتى في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء معتدلة وشبه صيفية في الأغوار. وخلال الليل، يصبح الطقس باردًا نسبيًا، خاصة فوق المناطق الجبلية.

يوم الإثنين، تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيًا، لذا يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس إضافي على درجات الحرارة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة في بعض المناطق، فيما تهب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحيانًا قد تكون مثيرة للغبار، ويكون البحر مائجًا.