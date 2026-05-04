حالة الطقس: كتلة هوائية باردة نسبيا

مع منتصف الأسبوع، تميل الأجواء للاستقرار تدريجيا مع ارتفاع ملحوظ ثم طفيف على درجات الحرارة، لتتحول إلى أجواء معتدلة مائلة للصيفية نهاراً، مقابل برودة ليلية خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الإثنين، بكتلة هوائية باردة نسبيا، ما يؤدي إلى طقس غائم جزئيا إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا إضافيا وملموسا، لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل، يزداد الإحساس بالبرودة بشكل لافت، خصوصا في المناطق الجبلية العالية، حيث تسود أجواء باردة بشكل واضح.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

في يوم الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد، بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، فيما تزداد برودة الأجواء خلال ساعات الليل، لتصبح باردة بشكل لافت، خصوصا في المناطق الجبلية العالية.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق بما فيها الجبال.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، ليسود طقس بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية، وبارد نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مائج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل مائل إلى الصيفي خلال ساعات النهار، في حين تشهد المناطق الغورية أجواء حارة بشكل لافت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش، مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء أبرد نسبياً في المناطق الجبلية.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خاصة يوم الإثنين، ومن تدني مدى الرؤية الافقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.