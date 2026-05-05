حالة الطقس: أجواء باردة الثلاثاء وتحسن تدريجي حتى نهاية الأسبوع

تشهد البلاد أجواء باردة نسبيا مع غيوم وفرصة لزخات مطر متفرقة ورياح نشطة قد تثير الغبار، على أن يطرأ تحسن تدريجي على درجات الحرارة بدءا من الأربعاء مع طقس أكثر دفئا نهارا يقابله انخفاض ملحوظ ليلا.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، فيما تزداد برودة الأجواء خلال ساعات الليل، لتصبح باردة بشكل لافت، خصوصا في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق بما فيها الجبال.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، ليسود طقس بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية، وبارد نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مائج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل مائل إلى الصيفي خلال ساعات النهار، في حين تشهد المناطق الغورية أجواء حارة بشكل لافت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش، مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء أبرد نسبيا في المناطق الجبلية.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن تدني مدى الرؤية الافقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.