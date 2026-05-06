حالة الطقس: ارتفاع الحرارة تدريجيا بدءا من الأربعاء

يستمر الارتفاع التدريجي حتى الجمعة لتسود أجواء معتدلة تميل للصيفية، خاصة في المناطق المنخفضة، فيما تبقى الليالي مائلة للبرودة، وسط تحذيرات من تدني الرؤية والغبار والانزلاق على الطرق.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق بما فيها الجبال.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، ليسود طقس بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية، وبارد نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مائج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل مائل إلى الصيفي خلال ساعات النهار، في حين تشهد المناطق الغورية أجواء حارة بشكل لافت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش، مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء أبرد نسبياً في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات إلى 50–60 كم/ساعة، إضافة إلى ارتفاع موج البحر.