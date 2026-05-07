حالة الطقس: أجواء صيفية في نهاية الأسبوع

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة، مع أجواء مستقرة تميل إلى الدفء نهارا وتصبح أكثر حرارة في المناطق المنخفضة، خاصة الأغوار. في المقابل، تنخفض الحرارة ليلًا لتسود أجواء منعشة تميل للبرودة النسبية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل مائل إلى الصيفي خلال ساعات النهار، في حين تشهد المناطق الغورية أجواء حارة بشكل لافت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش، مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء أبرد نسبياً في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتسود أجواء معتدلة نهارًا تميل إلى الدفء، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية.

وفي مناطق الأغوار، يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة، حيث تتجاوز الحرارة 36 درجة مئوية، بينما يسود ليلا طقس منعش وبارد نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

وتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية معتدلة نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيتحول الجو إلى منعش ويميل للبرودة النسبية في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها، مع أجواء لطيفة في السهول والسواحل.