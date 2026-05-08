ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء صيفية معتدلة

تشهد البلاد نهاية الأسبوع أجواءً دافئة إلى حارة نسبيًا، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار، يقابلها طقس منعش ليلًا خاصة فوق المناطق الجبلية.

تشهد البلاد، اعتبارًا من اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا إضافيًا على درجات الحرارة، وسط أجواء معتدلة تميل إلى الطقس الصيفي خلال ساعات النهار، فيما تسود أجواء حارة بشكل لافت في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس أكثر انتعاشًا، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا في المناطق الساحلية والسهلية، بينما تكون الأجواء أبرد نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية. وتهب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ بوجه عام، مع استمرار الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبيًا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق، وسط درجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو ثلاث درجات مئوية.

وفي مناطق الأغوار، تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع تجاوز درجات الحرارة حاجز 36 درجة مئوية، بينما تتحول الأجواء ليلًا إلى منعشة وباردة نسبيًا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ويستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة يوم الأحد، حيث تسود أجواء صيفية معتدلة فوق الجبال والمرتفعات خلال النهار، في حين يكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في المناطق الساحلية والسهلية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش والبرودة النسبية في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها، مع أجواء لطيفة في السهول والمناطق الساحلية.