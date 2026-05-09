حالة الطقس: أجواء دافئة والحرارة حول معدلاتها

يستمر الطقس بالعموم دافئًا نسبيًا نهارًا ودرجات الحرارة تبقى حول معدلاتها العامة مع ظهور سحب عالية متقطعة وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس صافيًا وتغطي السماء تدريجيًا سحب عالية، ودافئًا في المناطق الجبلية، حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار في بقية المناطق، وباردًا نسبيًا صباحًا، مساءً وليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا بسحب عالية وحارًا نسبيًا في معظم المناطق أثناء ساعات النهار، ولطيفًا مساءً، ويبقى باردًا نسبيًا ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها العامة، ويستمر الطقس حارًا نسبيًا أثناء ساعات النهار، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً فوق الجبال لطيفًا خلال ساعات المساء في المناطق المنخفضة.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات، ويكون الطقس حارًا نسبيًا أثناء ساعات النهار، ولطيفًا مساءً وباردًا نسبيًا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية.

الأربعاء: ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 5 درجات، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار ومائلاً للدفء في ساعات المساء فيما تميل الأجواء للبرودة ليلاً.