حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة نهارا ومنعشة ليلا

يطرأ ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة، في حين تبقى الأجواء خلال ساعات الليل منعشة ولطيفة في معظم المناطق، مع ميل للبرودة النسبية فوق المرتفعات الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة في باقي المناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء صيفية خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، مع طقس حار نسبيا في الجبال، وحار في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة في باقي المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء صيفية الطابع خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس حار نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء للاعتدال في المناطق المرتفعة.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية شمالية إلى غربية خفيفة، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يسود خلال ساعات النهار جو صيفي الطابع ومعتدل عموما، بما في ذلك المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليسود خلال ساعات النهار جو معتدل بوجه عام في مختلف المناطق، بينما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يسود جو منعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليسود خلال ساعات النهار جو صيفي الطابع في مختلف المناطق، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار.

وتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو أربع درجات مئوية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود جو منعش مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية.