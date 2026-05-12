حالة الطقس: أجواء صيفية مستقرة

تشير توقعات الطقس إلى استمرار الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الحرارة ضمن مستويات مرتفعة نسبيا في معظم المناطق، واشتدادها بشكل أكبر في الأغوار مع نهاية الأسبوع.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة في باقي المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء صيفية الطابع خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس حار نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء للاعتدال في المناطق المرتفعة.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية شمالية إلى غربية خفيفة، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يسود خلال ساعات النهار جو صيفي الطابع ومعتدل عموما، بما في ذلك المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليسود خلال ساعات النهار جو معتدل بوجه عام في مختلف المناطق، بينما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يسود جو منعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليسود خلال ساعات النهار جو صيفي الطابع في مختلف المناطق، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار.

وتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو أربع درجات مئوية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود جو منعش مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية.