حالة الطقس: أجواء دافئة والحرارة حول معدلاتها

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الأربعاء، مع استمرارها فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس دافئًا إلى حارٍ نسبيًا (تراجع وطأة الحر) في أغلب المناطق خلال ساعات النهار فيما تميل الأجواء للبرودة ليلاً خاصة فوق الجبال.

الخميس: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود 4-5 درجات، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار في أغلب المناطق، ومائلاً للبرودة أثناء ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبليةلطيفًا في بقية المناطق.

الجمعة: تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا معتدلاً في الجبال ودافئًا في بقية المناطق نهارًا وتنشط الرياح مع هبات قوية، وباردًا نسبيًا رطبًا فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.

السبت: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومائلاً للبرودة فوق الجبال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد، معتدلاً في بقية المناطق، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً، ويستمر نشاط الرياح على فترات.