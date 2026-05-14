حالة الطقس: أجواء حارة نسبيا حتى نهاية الأسبوع

يتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة، فيما تبقى الأجواء خلال الليل منعشة ولطيفة في أغلب المناطق، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ليسود خلال ساعات النهار جو معتدل بوجه عام في مختلف المناطق، بينما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يسود جو منعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق.

ويسود خلال ساعات النهار جو صيفي الطابع في مختلف المناطق، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو أربع درجات مئوية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود جو منعش مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، فيما يكون معتدلا في بقية المناطق.

ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئياً خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس دافئ في معظم المناطق بما فيها الجبال، بينما تميل الأجواء إلى الطابع شبه الصيفي في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس بارداً بشكل ملحوظ، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، لا سيما خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحاً و4 مساء، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، إضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح الخميس.