انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس والضباب الليلي

تشهد البلاد، اليوم الجمعة وغدًا السبت، انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء دافئة إلى صيفية في معظم المناطق، وشديدة الحرارة في الأغوار. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وخطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب.

يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ومعتدلًا في معظم المناطق، مع أجواء صيفية خلال ساعات النهار، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو أربع درجات مئوية، في حين يسود خلال ساعات الليل طقس منعش، مع استمرار الأجواء الدافئة نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية، مقابل أجواء تميل إلى البرودة النسبية فوق المرتفعات الجبلية.

وتهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحيانًا، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم السبت، فيستمر الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، ومعتدلًا في بقية المناطق.

وخلال ساعات النهار، تسود أجواء دافئة في معظم المناطق بما فيها الجبال، بينما تميل الأجواء إلى الطابع شبه الصيفي في الأغوار، في حين يصبح الطقس أكثر برودة ليلًا، خصوصًا فوق المرتفعات.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، والتنبه لخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.